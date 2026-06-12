De Britse rockband Muse komt eind november weer naar Nederland. Op 29 en 30 november geeft de band twee shows in de Ziggo Dome in het kader van hun tiende studioalbum The WOW! Signal, dat op 26 juni verschijnt.
Het nieuwe album werd eerder aangekondigd met de release van de single Be With You. Vrijdag verscheen weer een nieuwe single, Nightshift Superstar, eveneens afkomstig van het aankomende album.
Muse bestaat sinds 1994 en wist met meerdere albums de nummer 1-positie in de hitlijsten te behalen, ook in Nederland. De formatie, bestaande uit Matt Bellamy, Dominic Howard en Chris Wolstenholme, speelde vorig jaar nog als headliner op festival Pinkpop.