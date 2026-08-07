Brandweerman zwaargewond bij duinbrand in Ouddorp

OUDDORP (ANP) - Bij de natuurbrand in de duinen bij het Zuid-Hollandse Ouddorp is een brandweerman zwaargewond geraakt, meldt de veiligheidsregio. Hij kwam onder een brandweervoertuig terecht. "Over zijn gezondheidstoestand maken we ons grote zorgen," aldus een woordvoerder.

De gewonde brandweerman is volgens de veiligheidsregio "zeer ervaren". De mensen om hem heen worden opgevangen.

Donderdag halverwege de middag brak er brand uit langs het Oosterduinpad in Ouddorp. In de loop van donderdagavond lukte het de brandweer de verspreiding van het vuur tegen te houden door zogeheten stoplijnen aan te leggen. Ook een blushelikopter van Defensie schoot te hulp. Uiteindelijk is volgens de veiligheidsregio 2000 vierkante meter aan natuur verloren gegaan door de brand.

De brandweer is bezig het werk af te bouwen. Volgens de veiligheidsregio zijn de werkzaamheden rond 12.00 uur klaar. Dan wordt de verantwoordelijkheid voor het natuurgebied overgedragen aan waterschap Hollandse Delta.