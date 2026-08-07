BRUSSEL (ANP) - Mark van Bommel beschouwt het als "een eer" dat hij de nieuwe bondscoach van België is. Dat heeft de oud-international van Oranje gezegd bij zijn presentatie bij de Belgische voetbalbond. "Ik ben heel erg blij dat ik hier zit. Deze uitdaging past bij mij", zei de 49-jarige Van Bommel. "Dit is een baan die iedereen wil. Ik heb er ook niet over getwijfeld."

Van Bommel tekende een contract tot en met het EK van 2028 als opvolger van Rudi Garcia. Hij liet weten dat hij geen contact heeft gehad met de KNVB om opvolger van Ronald Koeman te worden. "Ik heb niet met Nigel de Jong (technisch-directeur KNVB) gesproken. Ik ben blij dat België is gekomen."

Van Bommel wil zo snel mogelijk alle beschikbare spelers in kaart brengen. "Ik sta hier niet iedere dag op het veld. Het zijn korte periodes", stelde de oud-voetballer. "Er valt hier wel wat te bereiken. Er komt veel talent aan."