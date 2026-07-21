Buitenlandse Zaken verscherpt reisadviezen voor Midden-Oosten

DEN HAAG (ANP) - De reisadviezen voor verschillende landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Dat komt omdat de veiligheidssituatie daar is verslechterd, aldus het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. "De situatie in het Midden-Oosten blijft onvoorspelbaar."

De reisadviezen voor Qatar, Jordanië, Saudi-Arabië, Koeweit en de Verenigde Arabische Emiraten zijn inmiddels oranje. Dat betekent dat het ministerie adviseert om er alleen heen te reizen als dat noodzakelijk is en er niet op vakantie te gaan. Bij problemen kunnen Nederlandse ambassades in de landen minder goed helpen. De oranje kleurcode geldt ook voor delen van Oman.

Het reisadvies voor Bahrein is rood. "Wat uw situatie ook is: reis er niet heen. Het is er te gevaarlijk", meldt het ministerie. Nederlanders die in Bahrein zijn, worden opgeroepen om het land te verlaten, mits dat op een veilige manier kan.