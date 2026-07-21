Oekraïense oud-minister Fedorov blij met ontslag legerleider

KYIV (ANP) - De gewezen Oekraïense minister van Defensie Mychajlo Fedorov is blij dat president Volodymyr Zelensky een nieuwe commandant der strijdkrachten heeft aangewezen. Op sociale media spreekt Fedorov van "een frisse wind en een bron van nieuwe hoop in de strijd van het vrije volk voor vrijheid en gerechtigheid".

Fedorov werd afgelopen week tot veler verbazing door Zelensky ontheven uit zijn ambt, ondanks zijn populariteit en succes als minister van Defensie. Dat zou naar verluidt verband houden met zijn banden met commandant der strijdkrachten Oleksandr Syrsky, met wie Fedorov slecht overweg kon. Zo zou Fedorov er bij Zelensky op hebben aangedrongen om Syrsky te ontslaan. Het ontslag van Fedorov leidde op meerdere plekken in Oekraïne tot demonstraties en de roep om hem weer defensieminister te maken.

Zelensky kondigde na beraad met Syrsky dinsdag aan hem te vervangen door Mychajlo Drapaty, een andere hooggeplaatste militair.