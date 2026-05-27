Burgemeester Groningen wil asielopvang op locaties van het Rijk

HILVERSUM (ANP) - De Groningse burgemeester Roelien Kamminga wil dat het Rijk eigen locaties gaat inzetten om asielzoekers op korte termijn op te vangen. Ze wil zo voorkomen dat deze zomer mensen buiten moeten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, zei ze bij talkshow Pauw & De Wit.

Gemeente Groningen stelde de afgelopen nachten een congrescentrum beschikbaar als noodopvang voor asielzoekers voor wie geen plek was in het overvolle Ter Apel. Ook in de nacht naar donderdag gaan daar weer asielzoekers heen. Hoeveel is nog onduidelijk. Vanaf donderdag regelt de Groningse gemeente Het Hogeland voor vier nachten de nachtopvang.

"Ik vind het teleurstellend dat het nu iedere dag bellen, bellen, bellen is om de nachtopvang te regelen", zei de burgemeester aan tafel bij Tim de Wit over de situatie in Ter Apel. "Dit gaat niet lang meer duren en we hebben daar weer tentjes staan."

Kamminga vindt dat er een passendere locatie moet komen om de zomer door te komen. Zelf gaf ze daarvoor als voorbeeld defensieterreinen en leegstaande panden van Rijksvastgoed.

Daarnaast hoopt ze ook dat andere gemeenten meer doen om statushouders op te nemen en de spreidingswet gaan uitvoeren. Veel statushouders zitten nog in azc's, terwijl ze eigenlijk al naar een woning moeten.