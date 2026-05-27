VN-rapporteur Palestijnse gebieden opnieuw op sanctielijst VS

WASHINGTON (ANP) - De VS hebben de VN-rapporteur voor de mensenrechten in de bezette Palestijnse gebieden, Francesca Albanese, opnieuw op een sanctielijst van individuen gezet. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Financiën.

De Italiaanse Albanese werd eerder in mei van de sanctielijst geschrapt, wat volgens de regering-Trump een tijdelijke maatregel was. Ze werd in 2022 aangesteld om verslag uit te brengen over de mensenrechtensituatie in bezette Palestijnse gebieden. In 2025 werd haar aanstelling verlengd.

Albanese beschuldigde de Israëlische regering eerder van "een van de wreedste genocides van de moderne geschiedenis" en pleitte voor een wapenembargo en het verbreken van handelsbetrekkingen met het land.