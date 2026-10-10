WEZEP (ANP) - In de Gelderse gemeente Oldebroek is zaterdag bij de Kruiskerk de regenboogvlag gehesen door de dominee. Dat gebeurde in het dorp Wezep, dat onder Oldebroek valt, in het bijzijn van burgemeester Tanja Haseloop-Amsing. "Iedereen is voor mij gelijk en daar wilde ik heel graag op deze manier uiting aan geven", zegt Haseloop-Amsing na afloop.

In Oldebroek is dit jaar een conservatief college aangetreden dat het lhbtq+-beleid heeft ingetrokken en afgesproken heeft dat het hijsen van de regenboogvlag door de gemeente niet meer gebeurt.

Dat de burgemeester besloot toch aanwezig te zijn bij het hijsen van de vlag bij de kerk leverde haar "positieve en negatieve reacties" op. "En die mogen er allemaal zijn. Het is aan mij om te proberen zoveel mogelijk van die meningen te begrijpen en te duiden." Ze benadrukt dat ze burgemeester is "van alle inwoners" en dus ook van mensen die tot de lhbtiq+-groep behoren.

Bij het hijsen van de vlag waren volgens initiatiefnemer Kjeld Mooi ongeveer tweehonderd mensen aanwezig.