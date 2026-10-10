Hugh Grant stond vijftien jaar geleden op het punt te tekenen om Charlie Sheen te vervangen in de sitcom Two and a Half Men. Pas op het allerlaatste moment besloot de acteur het niet te doen, schrijft seriebedenker Chuck Lorre volgens Amerikaanse media in zijn memoires. Grant kon met de serie 750.000 dollar per aflevering verdienen.

Volgens Lorre was Grant "doodsbang om voor publiek te werken". Ondanks dat Two and a Half Men altijd live werd gespeeld, vond de tv-maker dat in zijn gesprekken met de acteur geen probleem. "Ik verzekerde hem dat ik dat wel kon wegwerken. Dat zou een lachband betekenen. Fuck it. Ik heb duidelijk geen moreel kompas."

"Naar het schijnt had hij de pen al in zijn hand en stond hij op het punt het contract te tekenen, toen hij plotseling de kamer uit liep en 'onbereikbaar' werd", schrijft Lorre over het moment dat Grant besloot de job toch niet aan te nemen. "Uiteindelijk belde zijn agent, advocaat, manager of iemand anders die geen percentage zou krijgen van dat geld om te melden dat meneer Grant geen zin had om in Two and a Half Men te spelen."

Lorre vreesde toen kort dat de serie ten onder zou gaan, totdat hij aan Ashton Kutcher werd gekoppeld. De serie kon daardoor nog vier jaar door. Volgens Lorre streek Kutcher er uiteindelijk zo'n 63 miljoen dollar mee op.

Hoofdrolspeler Sheen werd in 2011 ontslagen bij Two and a Half Men omdat hij zich door veelvuldig drank- en drugsgebruik misdroeg.