Burgemeester Van Zanen: Den Haag goed voorbereid op Prinsjesdag

DEN HAAG (ANP) - Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag is qua demonstraties op alles voorbereid, zegt hij tegen een verslaggever van het ANP. Protesten en demonstraties passen bij Den Haag, vindt hij. "We zijn de demonstratiehoofdstad van het land. Ik faciliteer me de pleuris, om het even oneerbiedig te zeggen."

Ook hoort protesteren volgens hem bij Prinsjesdag, als dag van de democratie, waarbij mensen met elkaar van mening mogen verschillen. Voor Prinsjesdag zijn veel kleine demonstraties aangemeld, zegt Van Zanen. Over berichten dat ook boeren naar Den Haag zouden komen, zegt hij: "Demonstreren is iets anders dan blokkeren." Hij benadrukt verder dat boeren welkom zijn als ze hun grote materieel maar thuislaten.

Of boeren of andere actiegroepen blokkades hebben gepland, weet hij niet zeker. "Op dit moment hebben we de informatie dat dit niet het geval is, maar je weet maar nooit."