Emotionele ode aan overleden sterren tijdens Emmy Awards

Tijdens de uitreiking van de Emmy Awards is op emotionele wijze stilgestaan bij de overlijdens van onder anderen Catherine O'Hara en Rob Reiner. Zowel Macaulay Culkin als Jamie Lee Curtis hielden het nauwelijks droog toen ze terugblikten op hun samenwerkingen met respectievelijk O'Hara en Reiner.

"Eigenlijk is zij de moeder van ons allemaal", zei Culkin, die met O'Hara in de kerstklassieker Home Alone speelde. "Ze stond altijd voor je klaar. Dat zat nu eenmaal in haar aard. En het beste wat wij vandaag voor haar kunnen doen, is er nu voor haar staan."

Curtis omschreef Reiner, die in december samen met zijn vrouw Michelle om het leven werd gebracht door zijn zoon, als "gul, aardig, ontzettend grappig en een vriend voor iedereen". "We missen Rob en Michelle allemaal, net als alle anderen die we dit jaar zijn verloren", zei de actrice.

Tijdens het jaarlijkse In Memoriam-segment kwamen verder de namen van onder anderen regisseur James Burrows, acteurs Louise Lasser, Vincent Pastore en Anthony Geary, en zelfs modeontwerper Bob Mackie, die nog geen paar uur voor de uitzending overleed, voorbij. Sommige bekende namen ontbraken, zoals Chuck Norris en Nicholas Brendon.