BuZa aan reizigers rond Madrid: neem contact op met familie

DEN HAAG (ANP) - Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) roept Nederlanders in de regio tussen het Spaanse Madrid en Andalusië op hun familie of vrienden te laten weten hoe het met ze gaat. Bij de plaats Urda, circa 100 kilometer ten zuiden van Madrid, botsten woensdag twee hogesnelheidstreinen op elkaar. Daarbij zijn volgens verschillende Spaanse media tientallen doden gevallen.

Het ministerie staat in contact met de Spaanse autoriteiten en staat klaar om waar nodig consulaire bijstand te verlenen, schrijft BuZa op X. Reizigers die in het gebied zijn, wordt geadviseerd de instructies van de lokale autoriteiten op te volgen.