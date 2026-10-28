Vermoedelijk vliegtuig Bolsonaro verlaat Ecuador na tussenstop

GUAYAQUIL (ANP/AFP) - Het vliegtuig dat de Braziliaanse senator en oud-presidentskandidaat Flávio Bolsonaro en zijn gezin zou vervoeren, heeft een korte tussenstop gemaakt in Guayaquil in Ecuador. De eindbestemming is niet bekend.

Journalisten van persbureau AFP zagen het toestel kort voor 04.00 uur landen en daarna weer vertrekken. Deze informatie wordt bevestigd door Flightradar24, waar live te volgen is waar vliegtuigen zijn. Volgens die website vliegt het toestel, waar Bolsonaro volgens de Argentijnse autoriteiten aan boord van zit, nu noordwaarts. De Verenigde Staten zeiden eerder Bolsonaro en zijn gezin visa te zullen verlenen.

Bolsonaro, zoon van oud-president Jair Bolsonaro, is na zijn nederlaag bij de presidentsverkiezingen van zondag vertrokken uit Brazilië. De Argentijnse regering zegt dat Bolsonaro dinsdagavond in Argentinië aankwam en daarna met zijn vrouw en twee dochters in een privévliegtuig naar de Ecuadoraanse stad Guayaquil vertrok. Dat gebeurde ondanks een rechterlijk verbod om Brazilië te verlaten.