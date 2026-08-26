BuZa: nog niet bekend of er Nederlandse vermisten zijn in Nepal

DEN HAAG (ANP) - Het is nog te vroeg om een volledig beeld te geven over mogelijke Nederlandse slachtoffers en vermisten bij de overstromingen in Nepal. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is er enkel gebeld door mensen die hun naasten in Nepal niet meteen konden bereiken. In sommige gevallen is dat contact inmiddels weer hersteld.

Eerder meldde het toerismebureau van de Nepalese overheid dat onder de vermisten ten minste één Nederlander was. Maar de reisorganisatie waarmee deze persoon op reis zou zijn, sprak dat tegen. De organisatie had aan het bureau doorgegeven dat een Britse toerist vermist was, niet een Nederlandse.

De Nepalese politie zegt dat er zeker 95 doden zijn gevallen. Er worden nog veel mensen vermist, onder wie meer dan driehonderd buitenlanders. Van velen is de nationaliteit niet bekend. Ook in buurland China zijn vermoedelijk veel slachtoffers gevallen. Het is nog niet duidelijk hoeveel.