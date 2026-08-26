Zesde en laatste seizoen Emily in Paris eind december op Netflix

Het zesde en allerlaatste seizoen van de Netflix-serie Emily in Paris gaat op 24 december in première. Dat maakte de streamingdienst woensdag bekend, bij het delen van de eerste beelden van de nieuwe reeks.

"Ik wil dat het laatste seizoen voelt als de grootste Emily in Paris-ervaring tot nu toe", zegt bedenker Darren Star in een verklaring. "Dit seizoen hebben we meerdere locaties bezocht en Griekenland is een plek die we heel graag op spectaculaire wijze wilden laten zien. Dat is onderdeel van de fantasie van Europa: je bent altijd binnen handbereik van een andere bijzondere plek, een andere cultuur en een ander avontuur. Ik wil dat het publiek het gevoel krijgt dat ze samen met Emily op reis zijn en die ervaring zelf beleven."

In seizoen zes staat Emily (Lily Collins) voor "levensbepalende keuzes die haar loyaliteit op de proef stellen". Uiteindelijk moet ze een keuze maken tussen haar carrière, haar hart en het leven dat ze in Parijs heeft opgebouwd. Ook onder anderen Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo en Minnie Driver zijn te zien in de serie.