Cameratoezicht in Floradorp na rellen

AMSTERDAM (ANP) - In Floradorp in Amsterdam-Noord is per direct cameratoezicht ingesteld. Burgemeester Femke Halsema heeft daartoe besloten na de onrust van de laatste tijd in de wijk.

Die begon een week geleden, nadat bewoners te horen hadden gekregen dat Halsema hun plan voor een alternatieve oudejaarsviering had afgewezen. Sindsdien zijn er verschillende avonden relletjes ontstaan, waarbij de politie werd bekogeld met stenen en vuurwerk. De Mobiele Eenheid maakte er een eind aan.

De camera's in Floradorp blijven hangen tot en met 7 januari.

De Floradorpers wilden een groot vuur maken in een container, als alternatief voor hun jaarlijkse open vreugdevuur. Dat was door de Amsterdamse driehoek (burgemeester, politie en Openbaar Ministerie) eerder al verboden, omdat het te veel risico's meebrengt. Ook in een container is vuur niet veilig genoeg, oordeelden de deskundigen.