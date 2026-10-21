Website en app RTL Nieuws na problemen met PHP weer online

De app en website van RTL Nieuws zijn na een paar uur offline te zijn geweest weer online. De website was net als vele anderen uit voorzorg offline gehaald vanwege kwetsbaarheden in de programmeertaal PHP.

Volgens RTL Nieuws is het probleem inmiddels opgelost, waardoor bezoekers de website en app veilig kunnen bezoeken. In het bericht van RTL Nieuws staat verder dat de problemen niet hebben geleid tot schadelijke gevolgen en dat gebruikers van de site en app geen actie hoeven te ondernemen.

De problemen zorgden ervoor dat veel grote websites offline werden gehaald. De ontwikkelaars van de programmeertaal maakten woensdagmiddag een update beschikbaar die het probleem oplost. Inmiddels is ook onder meer techwebsite Tweakers weer in de lucht.