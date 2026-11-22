DEN HAAG (ANP) - Het niet bereiken van een slotverklaring op klimaattop COP31 in Antalya "legt een pijnlijk gebrek aan politieke bereidheid en leiderschap bloot", vindt CARE Nederland. Zondag aan het begin van de middag werd duidelijk dat het de deelnemende landen ook na twee extra dagen onderhandelen niet is gelukt om een overkoepelend akkoord te bereiken. "Terwijl de klimaatcrisis steeds ernstiger wordt, worden miljoenen mensen aan hun lot overgelaten."

Onder meer de EU steunt de slotverklaring niet. Een belangrijke reden is het ontbreken van duidelijke verwijzingen naar de afbouw van fossiele brandstoffen. "Maar ook Nederland en de EU stonden vooruitgang in de weg door geen afspraken te willen maken over een geloofwaardig traject om de financiering voor klimaatadaptatie tegen 2035 te verdrievoudigen, zoals vorig jaar was afgesproken", zegt Kerime van Opijnen, klimaatexpert van de humanitaire organisatie. "Voor kwetsbare landen zijn die investeringen geen bijzaak, maar een voorwaarde voor een rechtvaardige klimaataanpak. Emissiereductie en klimaatfinanciering kunnen niet tegen elkaar worden uitgeruild."

Volgens Van Opijnen worden noodzakelijke besluiten opnieuw uitgesteld. "Ondertussen verliezen mensen hun huizen, oogsten en inkomen door klimaatverandering." Vooral vrouwen en meisjes in het mondiale Zuiden worden daardoor geraakt, zegt de organisatie. Zij hebben volgens CARE nauwelijks toegang tot financiering waarmee ze zich kunnen aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering en zich daartegen kunnen beschermen.

Kleine stappen

In Antalya zijn wel kleine stappen gezet, zegt CARE. Verschillende landen ontwikkelen routekaarten voor het uitfaseren van fossiele brandstoffen. Volgens de organisatie zijn gezamenlijke afspraken nodig over een eerlijke afbouw, met steun voor landen en gemeenschappen die daarvan de gevolgen dragen. "Nu blijven zij de rekening betalen", zegt Van Opijnen.

De maatschappelijke organisatie Prosper Global noemt het uitblijven van een akkoord "een klap in het gezicht van de landen en gemeenschappen die nu al de zwaarste gevolgen van de klimaatcrisis ondervinden". "De gemeenschappen die het meest kwetsbaar zijn voor klimaatverandering kunnen zich dit uitstel simpelweg niet veroorloven", stelt Barbara Rosen Jacobson van de organisatie. "Voor kleine eilandstaten en de minst ontwikkelde landen gaat het hierbij letterlijk om overleven."