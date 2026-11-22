BARCELONA (ANP) - FC Barcelona heeft puntenverlies in de Spaanse voetbalcompetitie vrij moeizaam voorkomen. De koploper stond voor eigen publiek tegen Villarreal bij rust op achterstand (0-2), maar won dankzij drie doelpunten in de tweede helft alsnog: 3-2. FC Barcelona behoudt zo 3 punten voorsprong op eerste achtervolger Real Madrid, dat zaterdag Celta de Vigo met 2-1 versloeg.

Villarreal sloeg in de eerste zeven minuten twee keer toe, via de Canadezen Tajon Buchanan en Tani Oluwaseyi. Lamine Yamal liet halverwege de eerste helft een grote kans liggen om FC Barcelona, waar Frenkie de Jong als laatste man speelde, terug in de wedstrijd te brengen. Hij schoot de bal uit een strafschop tegen de buitenkant van de paal.

Gerard Martín kopte in de 57e minuut wel raak voor FC Barcelona: 1-2. Kort daarna zorgde Fermín López, op aangeven van Lamine Yamal, voor de gelijkmaker. Halverwege de tweede helft werkte Villarreal-verdediger Pau Navarro de bal in eigen doel: 3-2. In de blessuretijd kreeg Navarro zijn tweede gele kaart, zodat Villarreal het duel met tien man beëindigde.