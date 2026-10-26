Cel en tbs voor serie aanrandingen in Utrecht

UTRECHT (ANP) - De rechtbank in Utrecht heeft Johannes F. maandag veroordeeld tot 113 dagen cel en tbs met voorwaarden voor een serie aanrandingen. De gevangenisstraf is gelijk aan het voorarrest van de 68-jarige Utrechter, die hierdoor niet meer de cel in hoeft. F. kreeg ook een maatregel waarmee hij na zijn behandeling onder toezicht komt te staan.

F. werd vervolgd voor een serie aanrandingen in Utrecht in 2023 en 2024. Zijn slachtoffers waren voornamelijk minderjarig. De rechtbank veroordeelde hem voor aanranding van twee kinderen van 8 en 9 jaar oud, de aanranding van een vrouw en schennispleging. Van twee verdenkingen van ontucht met kinderen sprak de rechter hem vrij om gebrek aan bewijs.

De rechtbank rekent de verdachte de feiten verminderd aan. F. is zwakbegaafd, heeft een (ernstige) stoornis in het gebruik van alcohol en antisociale trekken, volgens deskundigen. Zij adviseren een tbs-behandeling. Dat advies is overgenomen. "De rechtbank vindt het onverantwoord om de verdachte onbehandeld te laten terugkeren in de maatschappij", staat in het vonnis.