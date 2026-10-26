Rudi Fuchs, oud-directeur van het Stedelijk Museum, overleden

Rudi Fuchs, de oud-directeur van het Stedelijk Museum, is zondagavond in zijn woonplaats Amsterdam overleden. Dat heeft zijn familie aan het ANP bevestigd na berichtgeving van Het Parool.

Fuchs (84) was van 1993 tot 2003 directeur van het Stedelijk Museum. "Zijn hele werkzame leven zette hij zich in voor de beeldende kunst in binnen- en buitenland", aldus zijn familie.

Na een studie kunstgeschiedenis in Leiden was Fuchs achtereenvolgens directeur van het Van Abbemuseum in Eindhoven, Castello di Rivoli Turijn, het Gemeentemuseum in Den Haag (het huidige Kunstmuseum) en het Stedelijk Museum Amsterdam. Als curator maakte hij tentoonstellingen voor tal van instellingen in binnen- en buitenland. In 1982 was hij artistiek directeur van documenta 7 in Kassel. Daarnaast was hij actief als schrijver en columnist.