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Celstraf voor militair die vertrouwelijke informatie verkocht

12 okt , 14:26Landelijk
anp121026112 1
ANP
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ARNHEM (ANP) - De militaire kamer van de rechtbank heeft maandag een 32-jarige militair uit Spijkenisse, werkzaam bij de Koninklijke Marechaussee (KMar), veroordeeld tot twee jaar cel, waarvan tien maanden voorwaardelijk. Volgens de rechtbank heeft de man jarenlang ongeautoriseerd vertrouwelijke informatie in politiesystemen opgezocht. Een deel daarvan speelde hij door naar twee medeverdachten, die hem beloonden met cocaïne en geld.
De rechtbank neemt de militair de misdrijven zeer kwalijk. "Hij deelde veelvuldig en heel lichtzinnig vertrouwelijke en gevoelige informatie met anderen zonder na te gaan bij wie die informatie terecht zou komen", aldus de rechtbank. "Daarnaast veroorzaakte hij door verstrekken van informatie over criminelen en andere personen direct gevaar voor die personen en de samenleving als geheel." De man was in 2025 nog bevorderd tot opperwachtmeester en geplaatst bij het Eskadron Hoog Risico Beveiliging. De rechtbank bepaalde dat hij vijf jaar lang niet mag werken voor de (Rijks)overheid.
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