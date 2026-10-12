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Paus Leo wordt dinsdag opgenomen voor operatie aan longknobbeltje

12 okt , 14:27Buitenland
anp121026113 1
ANP
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VATICAANSTAD (ANP/AFP) - Paus Leo zal dinsdagochtend worden opgenomen voor een operatie aan het longknobbeltje dat onlangs bij hem werd ontdekt tijdens een medische check-up. Dat meldt het persbureau van het Vaticaan.
De kerkelijk leider maakte zondag zelf bekend dat hem iets mankeerde. Hoewel de gevonden knobbel in een vroeg stadium werd ontdekt en zich slechts beperkte tot zijn long, was tijdig ingrijpen volgens zijn artsen wel noodzakelijk.
Het herstel van de paus zal zo'n week in beslag nemen, schatte het Vaticaan afgelopen weekend.
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