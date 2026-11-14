GRAVE (ANP) - Het centrum van Grave, waar de landelijke sinterklaasintocht zaterdagmiddag plaatsvond, is langzaam leeggestroomd. Dat meldt een woordvoerder van de gemeente Land van Cuijk, waar de Brabantse plaats bij hoort. De festiviteiten duurden tot ongeveer 14.00 uur, waarna de meeste bezoekers vertrokken.

Er waren circa 25.000 mensen om de goedheiligman welkom te heten. De gemeente schatte vooraf dat er tussen de 17.000 en 20.000 mensen zouden komen, het werden er dus een stuk meer. Dat heeft volgens de woordvoerder niet voor extra overlast gezorgd, al deed de gemeente om 13.30 uur wel een oproep om niet meer naar het centrum van Grave te komen omdat het vol was.

"We zagen heel veel blije kinderen, enthousiaste mensen en een hoop trotse inwoners van Grave. Het was wat ons betreft een fantastisch sinterklaasfeest", laat de woordvoerder van Land van Cuijk weten. Burgemeester Marieke Moorman mocht de Sint als een van de eersten verwelkomen en roemt het enthousiasme in Grave: "Het was mooi om te zien hoe inwoners, ondernemers en vrijwilligers hier samen iets bijzonders van hebben gemaakt. Daar ben ik ontzettend trots op." Moorman spreekt van een "onvergetelijk en warm welkom voor Sinterklaas en zijn pieten".

Een pro-Zwarte Piet-actiegroep van ongeveer 35 personen heeft op X laten weten aanwezig te zijn geweest bij de landelijke intocht. Op het sociale medium is te zien dat zij zwart waren geschminkt en waren verkleed als pieten. De gemeente Land van Cuijk meldde dat de actie niet was aangekondigd en dat de groep toegang heeft gekregen tot het centrum van Grave, met als eis dat zij zich aan de regels van het feest zouden houden.