De dochters van Lily Allen zijn niet alleen trots op het hernieuwde succes van hun moeder. De Britse zangeres vertelt in een interview met The Times dat haar tienerdochters Ethel (14) en Marnie (13) zich vooral voor haar schamen.

"Een vriendin vroeg een van hen wat ze ervan vond. Ze zei: een beetje trots, maar vooral beschaamd", vertelt Allen. De zangeres begrijpt die reactie wel. "Als ik een tienermeisje was en mijn moeder in haar ondergoed over de vloer kronkelde terwijl ze over seksspeeltjes zong, zou ik me ook een beetje schamen."

Allen (41) brak vorig jaar opnieuw door met haar album West End Girl, waarop ze openhartig zingt over haar relatiebreuk met acteur David Harbour. Hoewel ze begrijpt dat sommige onderwerpen ongemakkelijk kunnen zijn voor haar dochters, vindt ze het belangrijk haar ervaringen te kunnen delen.

"Het levert me ook iets op. Een huis hebben. Het schoolgeld kunnen betalen. Maar ook over mijn ervaringen kunnen praten en daarvoor beloond worden", aldus Allen.

De zangeres zegt zich inmiddels bevrijd te voelen. "Ik ben een alleenstaande moeder die twee tieners zelfstandig onderhoudt."