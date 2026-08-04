OOSTRUM (ANP) - De blushelikopters van Defensie die worden ingezet voor het bestrijden van de natuurbrand bij het Noord-Limburgse Venray hebben maandag en dinsdag in totaal bijna 900.000 liter water gedropt. Dat laat een woordvoerder van de Koninklijke Luchtmacht weten.

De twee Chinook-transporthelikopters werden maandagmiddag ingezet voor het blussen. Ze vlogen toen totdat het te donker werd voor de bemanning. Ook dinsdag worden de Chinooks ingezet tot de duisternis invalt, zegt de woordvoerder.

Onder de helikopters hangt een zak waarin ongeveer 7600 liter water past. De toestellen halen het benodigde bluswater uit de Maas.