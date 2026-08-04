George R.R. Martin heeft last gehad van depressiviteit

Schrijver George R.R. Martin heeft een moeilijk jaar achter de rug. De afgelopen periode heeft hij last gehad van "verdriet en depressiviteit", schrijft de Game of Thrones-schrijver op zijn persoonlijke blog. "Er is zo veel gebeurd, het is overweldigend", aldus Martin.

De schrijver heeft het over "dromen die zijn uitgekomen", maar ook over "nachtmerries". "Ik heb vrienden verloren", schrijft Martin. "Het ergste zit er misschien nog aan te komen. Ik werd 77 jaar oud afgelopen september en ik kan je vertellen dat het niet leuk is om oud te worden."

Toch verheugt Martin zich op de aankomende editie van de Emmy Awards. De serie A Knight of the Seven Kingdoms, gebaseerd op een boekenserie van Martin, is genomineerd in negen categorieën, waaronder Beste Drama. "Ik hoop dat ik erbij kan zijn", aldus de auteur.

Martin is met name bekend van zijn boekenserie A Song of Ice and Fire, waarop de populaire HBO-serie Game of Thrones gebaseerd is. Het vijfde en meest recente boek, A Dance with Dragons, kwam uit in 2011. Er zouden nog twee boeken verschijnen in de serie, maar het is niet bekend wanneer.