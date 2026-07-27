Circa 150 boeren met tractoren bij gemeentehuis Borculo

BORCULO (ANP) - Zo'n 150 boeren zijn maandagavond met hun trekkers samengekomen bij het gemeentehuis van het Gelderse Borculo om een brandbrief te overhandigen aan het college van burgemeesters en wethouders, ziet een ANP-verslaggever. De bezorgde agrariërs willen dat de huidige stikstofplannen worden ingetrokken. Ook op andere plekken in Nederland wordt geprotesteerd.

Directe aanleiding voor het protest in Borculo is een recente brief van minister Jaimi van Essen van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. Daarin staat dat de landbouw in 2030 23 tot 25 procent minder stikstof in de vorm van ammoniak moet uitstoten. Om dit te bereiken wil het kabinet onder meer dat melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare houden.

De organisatie van het protest wil dat het college van burgemeester en wethouders de noodkreet doorgeeft aan Den Haag. Ze willen dat het ministerie de brief intrekt en opnieuw met alle boerenorganisaties gaat samenwerken om een oplossing te vinden.