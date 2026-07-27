Savannah Guthrie smeekt om informatie over verdwenen moeder

De Amerikaanse tv-presentatrice Savannah Guthrie smeekt in een nieuwe video op Instagram mensen om met mogelijke informatie naar voren te komen. De 84-jarige moeder van de presentatrice, Nancy Guthrie, verdween eind januari uit haar woning in de Amerikaanse staat Arizona. De FBI gaat uit van een ontvoering. "Het is al maanden geleden dat onze moeder van ons is afgenomen", zegt Guthrie. "Onze familie verkeert in diepe pijn. We zitten in een nachtmerrie die maar niet ophoudt."

De presentatrice laat weten dat er de afgelopen maanden "niets is veranderd". "We zullen nooit stoppen met naar haar zoeken. We zullen altijd naar haar verlangen en die leegte in ons hart voelen. Dus ik vraag jullie, ik smeek jullie, om nu het juiste te doen. Maak de juiste keuze. Help ons haar te vinden. Vertel ons waar we naar haar moeten zoeken", zegt Guthrie in de video.

"Ik geloof oprecht dat het nooit te laat is om het juiste te doen. Help ons om een einde aan deze situatie te maken. Voor ons allemaal, ongeacht waar we zijn geweest en wat we hebben gedaan, ik geloof dat er altijd een weg naar huis is. Maak alsjeblieft de juiste keuze", aldus Guthrie.