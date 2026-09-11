UTRECHT (ANP) - Vakbond CNV zet in op een loonsverhoging van 3 tot 5,5 procent bij de nieuwe cao-onderhandelingen. Deze looneis is vergelijkbaar met de eis uit het cao-seizoen vorig jaar, toen de vakbond ging voor een verhoging van 3,5 tot 5 procent. Daarnaast wil CNV de reiskostenvergoeding verhogen naar 25 cent per kilometer in alle cao's.

De nieuwe loonvraag is berekend op de verwachte inflatie van 2,8 procent en een stijging van de arbeidsproductiviteit van 2,5 procent, legt CNV-voorzitter Hans Van den Heuvel uit.

"De inflatie loopt op en de werkdruk is hoog. Daarom gaat onze loonvraag omhoog. Werkenden mogen niet opnieuw de rekening betalen. Zeker niet in een tijd waarin het kabinet hen al zo zwaar treft", stelt de voorzitter. "Als werknemers bijdragen aan een hogere productiviteit en groei, moeten ze daar ook van meeprofiteren."

De vakbond wil onder meer vanwege de hoge brandstofprijzen dat de reiskostenvergoeding in alle cao's stijgt. Het kabinet verhoogde de onbelaste reiskostenvergoeding eerder dit jaar van 23 cent naar 25 cent als steunmaatregel vanwege de gestegen brandstofprijzen. "Slechts 5 procent van de werkenden krijgt nu 25 cent per kilometer. Dat is veel te weinig. Wij willen dat de nieuwe onbelaste vergoeding van 25 cent ook daadwerkelijk de norm wordt in cao's", stelt Van den Heuvel. "Je gaat naar je werk om geld te verdienen, niet om geld te betalen."

Ook zet CNV in op afspraken over de combinatie van werk, privé en zorgtaken. "Steeds meer mensen jongleren tussen een hoge werkdruk en zorgtaken voor jonge kinderen en oudere ouders. Dat is voor veel werkenden nauwelijks meer vol te houden en dat zien we ook in de hoge verzuimcijfers", aldus Van den Heuvel.

De vakbond wil daarom goede afspraken over mantelzorg, 100 procent doorbetaald ouderschapsverlof en maatwerk voor werknemers die in de knel komen.

Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis.