Elon Musk wil juridische stappen nemen tegen de makers van de nieuwe documentaire over hem. In een formele kennisgeving aan het productiehuis van regisseur en producent Alex Gibney stellen Musks advocaten dat de film de techondernemer in diskrediet brengt, meldt persbureau AFP.

De vier uur durende film ging deze week in première op het filmfestival in Venetië en wordt komende week vertoond op het filmfestival van Toronto, TIFF. Volgens Musk heeft Gibney tijdens het maken van de documentaire toegewerkt naar een conclusie die al vastlag. Ook verwijt hij de producenten beweringen die in de film als feiten worden gepresenteerd niet bij hem of zijn team te hebben gecheckt.

Musks bezwaren draaien vooral om uitspraken van een ex-vriendin in de documentaire. Die rakelen volgens de advocaten van Musk een complottheorie op over inmenging van Musk in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2024 met behulp van zijn Starlink-satellieten.

De formele kennisgeving in de brief is niet alleen gericht aan Gibney en zijn productiemaatschappij, maar ook aan andere partijen die betrokken zijn bij de release van de documentaire, waaronder HBO, Bleecker Street en Universal.