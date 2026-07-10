TER APEL (ANP) - Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) betreurt het besluit van het Rode Kruis en VluchtelingenWerk (VWN) om de hulpverlening op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel te staken, maar heeft er vanwege "de aanhoudende druk en de omstandigheden" wel begrip voor. Het COA hoopt dat het Rode Kruis, VWN, het ministerie en de gemeente Westerwolde snel tot een oplossing komen.

Het COA voerde eind mei gecontroleerde toegang tot het aanmeldcentrum in, omdat het aantal asielzoekers in de opvang te hoog was. "De leefbaarheid en beheersbaarheid kwamen in Ter Apel met de hoge aantallen mensen in het geding." Door het strengere toelatingsbeleid verbleven de afgelopen weken vaak tientallen mensen op het voorterrein van het aanmeldcentrum in afwachting van een plek.

Het Rode Kruis en VluchtelingenWerk verleenden hulp aan de wachtenden. Verschillende gemeenten hebben nachtopvang geboden, maar een structurele oplossing voor het overvolle Ter Apel is nog altijd niet gevonden.