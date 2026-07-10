Estavana Polman wil 'absoluut' geen realitysoap

Fans van Estavana Polman en haar vriend, voormalig voetbalinternational Rafael van der Vaart, hoeven niet te rekenen op een realitysoap over het duo. De oud-handbalster wil daar "absoluut niet" aan beginnen, zei ze vrijdag in Shownieuws.

"Nee alsjeblieft, nee, dat gaat er echt niet komen", zei Polman toen ze voor de camera werd gepolst over een mogelijke reallifeserie. "Wij zijn eigenlijk heel saai, liggen een beetje op de bank samen. Dus nee, kom daar niet aan. Dat gaan we niet doen. Absoluut niet, dat gaat er niet komen."

Polman vertelde donderdag in Vandaag Inside dat ze de komende periode gebruikt om uit te zoeken wat ze met haar tv-carrière wil doen nu ze geen topsportster meer is. Ze heeft al wel enkele tv-aanbiedingen gehad, zei ze. Voor SBS6 presenteerde Polman in 2023 al het programma Beter laat dan nooit.