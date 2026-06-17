COA: geen tijdelijk onderdak voor buitenslapers in Ter Apel

TER APEL (ANP) - Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) ziet geen mogelijkheid om buitenslapers voor de nacht tijdelijk onderdak te bieden in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Het gaat om mensen voor wie geen plek is in het centrum, maar die niet in de noodopvanglocatie slapen. Dat komt omdat ze in Ter Apel kwamen na het vertrek van de nachtopvangbus of omdat ze er zelf voor kiezen om op het voorterrein te overnachten.

Sinds 20 mei is het zo druk in het aanmeldcentrum dat het COA niet meer iedereen binnenlaat die zich meldt: de meest kwetsbare asielzoekers krijgen voorrang. Op dat moment zaten 2316 asielzoekers in de opvang, het hoogste aantal sinds mei 2024. Sinds vrijdag ligt het aantal onder de 2100. Wel slapen er al enkele weken vrijwel dagelijks mensen buiten. In de nacht van zondag op maandag bleven bijvoorbeeld twintig mensen achter, de afgelopen twee nachten respectievelijk vijf en zes.

Het COA noemt dit "vreselijk", maar zegt dat het vanwege de toelatingstoets niet kan hen 's nachts naar binnen te laten. "Een ander probleem is dat er een kans bestaat dat meer mensen besluiten niet met de bus te gaan maar voor de deur blijven wachten." De woordvoerder benadrukt dat het Rode Kruis kwetsbare asielzoekers signaleert, zodat die niet buiten hoeven te slapen.

Europese migratiepact

Afgelopen vrijdag trad het Europese migratiepact in werking om het asielbeleid extra aan te scherpen. Bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zijn tientallen processen en procedures aangepast om ervoor te zorgen dat asielaanvragen sneller worden afgehandeld. Een woordvoerder laat weten dat het na enkele opstartproblemen "soepel" verloopt. Volgens hem gaat het eerste deel van het proces sneller dan voorheen en lukt het om de screening en registratie binnen een dag af te ronden. Daarna worden verhoren ingepland. "Verschillende stappen die er voorheen tussen zaten, zijn eruit gehaald."

Het COA zegt dat de oplossing voor het aanmeldcentrum zit in meer opvanglocaties elders in het land. "Dat is iets waar we het rijk en de gemeenten voor nodig hebben. Het COA maakt al sinds november 2019, met een korte onderbreking in coronatijd, doorlopend duidelijk dat er dringende behoefte is aan meer opvangplekken."