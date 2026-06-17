Levenslang voor Amerikaanse seriemoordenaar uit Netflix-docu

De Amerikaanse seriemoordenaar Rex Heuermann is veroordeeld tot levenslang voor de zogenoemde 'Gilgo Beach killings', meldt The New York Times. De zaak is mede bekend door de Netflix-documentaire Gone Girls: The Long Island Serial Killer.

De politie zocht jarenlang naar de man en wist hem drie jaar geleden te arresteren. In april gaf de 62-jarige Heuermann toe acht vrouwen te hebben vermoord op het strand in de buurt van New York. In 2010 werden voor het eerst menselijke resten gevonden op Gilgo Beach. Toen de politie verder zocht, bleken er nog veel meer lichamen begraven te liggen op en rond het strand. De moorden werden gepleegd tussen 1993 en 2010.

Heuermann ontkende lang verantwoordelijk te zijn voor de doden. Hij besloot twee maanden geleden toch te bekennen dat hij de vrouwen had gewurgd en in stukken gesneden. Volgens zijn advocaat gaf hij dat toe om zowel zijn eigen familie als de families van de slachtoffers een lang proces te besparen.

De rechter heeft Heuermann meerdere keren levenslang opgelegd, zonder kans op vervroegde vrijlating.