Coalitie: Moerdijk niet behouden met voortdurende onzekerheid

DEN HAAG (ANP) - Coalitepartijen D66, VVD en CDA zouden het mooi vinden als Moerdijk kan blijven, maar willen dan wel zeker weten dat op een later moment de discussie over het Brabantse dorp niet opnieuw begint. Net als de oppositie is de coalitie ontevreden over het proces.

Laatst is er een scenario bij gekomen waarin het dorp kan blijven en er minder ruimte nodig lijkt voor industrie en energie-infrastructuur. Dan komen veel nieuwe projecten in de buurt van dorpen rondom Moerdijk. VVD'er Alisha Müller zou een keuze voor die optie "mooi nieuws" vinden. "Maar ik kijk er met het pragmatisme en scepsis naar. Dit besluit mag niet gemaakt worden op basis van wensdenken."

Verschillende oppositiekamerleden vinden dat het dorp moet blijven en willen de coalitie overhalen dat te steunen. "Wij kunnen dat als Kamer toch besluiten," vond Ranjith Clemminck (JA21). Felix Klos (D66) bracht daar tegenin dat de gemeenteraad van Moerdijk al wel heeft ingestemd met het verdwijnen van het dorp. "Ten principale wil ik dat niet doorkruisen."