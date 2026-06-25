Tennisbond ITF doopt zichzelf om tot World Tennis

LONDEN (ANP) - De Internationale Tennisfederatie (ITF) heeft zichzelf per direct omgedoopt tot World Tennis. De federatie hoopt het aantal tennissers de komende jaren verder te laten groeien van 106 miljoen in 2024 naar 140 miljoen in 2035. Een ambitieus, maar haalbaar doel, aldus World Tennis.

De bond die onder meer verantwoordelijk is voor de organisatie van het olympische tennistoernooi, de Davis Cup en de Billie Jean King Cup (BJK Cup) belooft "minstens 85 procent" van haar inkomsten te herinvesteren in de ontwikkeling van het tennis. In 2024 bedroegen de inkomsten van de ITF 94 miljoen euro.

De ITF volgt met de naamswijziging andere sportbonden zoals World Athletics, World Aquatics en World Gymnastics.