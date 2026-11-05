DEN HAAG (ANP) - De fractievoorzitters van de coalitiepartijen praten de komende dagen los van elkaar met oppositiefracties. Dat zeggen Haagse ingewijden na berichtgeving door RTL Nieuws over het verdere proces om alsnog afspraken te maken over het belastingplan. De coalitie is namelijk onderling verdeeld over het verhogen van de vermogensbelasting in ruil voor steun aan het pakket met belastingen.

PRO en Volt hebben woensdagavond een "ultiem" aanbod gedaan in de vorm van een aanpassingsvoorstel om de belasting op vermogens te verhogen en met dat geld de belasting op werk te verlagen. Het gaat om een bedrag van in totaal 1,5 miljard euro. VVD zag hier niets in. D66 en CDA houden de optie nog open om het over "de maatvoering" van het voorstel te hebben.

In het debat van woensdagavond over het belastingplan hielden de coalitiepartijen de optie open om verdeeld te stemmen over oppositievoorstellen. Het is onduidelijk wat dat betekent voor de uiteindelijke stemmingen over het hele pakket.

Stikstof

Zonder afspraken met de oppositie dreigt het belastingplan weggestemd te worden in de Eerste Kamer. In de Tweede Kamer hebben ChristenUnie, 50PLUS en Groep Markuszower al steun toegezegd voor het belastingplan.

Rechtse oppositiepartijen JA21, SGP en BBB willen toezeggingen van de coalitie op asiel, medisch-ethische thema's en stikstof. Vooral op dat laatste punt is het voor kabinet en coalitie lastig om de drie partijen tegemoet te komen. D66, VVD en CDA willen met het stikstofplan zorgen dat er snel weer vergunningen verleend kunnen worden, de wensen van BBB kunnen daar mogelijk een rem op zetten. Landbouwminister Jaimi van Essen heeft deze week zijn uitwerking gepresenteerd. Daar reageerde BBB uiterst kritisch op.