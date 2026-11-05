De Britse politie hoopt dat meer potentiële slachtoffers zich zullen melden nu Russell Brand schuldig is bevonden in de verkrachtingszaak tegen hem. Donderdag werd bekend dat Brand schuldig is bevonden aan een verkrachting en drie gevallen van aanranding.

De acteur en komiek werd door zes verschillende vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag. Andy Furphy van de Britse Metropolitan Police prees in een reactie de "buitengewone moed, veerkracht en vastberadenheid" van de vrouwen die zich hadden gemeld. "Zonder hun dapperheid was dit resultaat niet mogelijk geweest", aldus Furphy. Hij deed ook een oproep aan ieder mogelijk ander slachtoffer van verkrachting of seksueel misdrijf om te komen praten. "Er wordt naar je geluisterd, je krijgt ondersteuning en je wordt met waardigheid en respect behandeld."

Een soortgelijke oproep klonk bij de aanklager, de Crown Prosecution Service (CPS). "Deze zaak geeft een duidelijk signaal dat roem en status niets veranderen aan de fundamentele kwestie van consent", aldus de CPS. "We hopen dat de veroordelingen vandaag andere slachtoffers van seksueel misbruik het vertrouwen geven om naar voren te stappen wanneer zij daar klaar voor zijn - ongeacht wie de dader is of hoe lang geleden het misdrijf heeft plaatsgevonden."

De 51-jarige Brand werd in de zaak vrijgesproken van drie andere aanklachten. Volgens Britse media wordt er momenteel nog onderzoek gedaan naar beschuldigingen van verkrachting van nog twee vrouwen.