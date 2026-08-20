Code geel in kustprovincies om waterhozen en onweersbuien

DE BILT (ANP) - Het KNMI heeft vanwege waterhozen code geel afgekondigd voor de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en Groningen. Boven grote wateroppervlaktes kunnen volgens het weerinstituut waterhozen ontstaan, waarbij zware windstoten mogelijk zijn. Op zee zijn al waterhozen waargenomen, aldus het KNMI.

Op de Waddeneilanden, in Friesland en in Groningen geldt ook code geel vanwege onweer en kan lokaal veel neerslag vallen in de vorm van regen of hagel.

Waterhozen zijn kleine, trechtervormige slurfjes die ontstaan boven grote wateroppervlaktes, schrijft het KNMI. Ze zijn soms te zien onder de wolken boven de Noordzee, de Waddenzee en het IJsselmeer en worden pas een waterhoos genoemd als ze het wateroppervlak raken en water opzuigen. Meestal verliest de waterhoos zijn kracht boven land. "Zelden behoudt de waterhoos voldoende kracht om langs de kust ongelukken te veroorzaken en schade aan te richten", aldus het weerinstituut. Jaarlijks komen er volgens het KNMI voor de Nederlandse kust en boven het IJsselmeer tientallen waterhozen voor.

Niet uitzonderlijk

Vooral mensen op het water moeten bedacht zijn op waterhozen, schrijft het KNMI. "Het windveld is in de regel veel minder sterk dan bij windhozen, maar sterk genoeg om schade of letsel te kunnen veroorzaken."

Zo'n waarschuwing voor waterhozen is zeker niet uitzonderlijk, legt Rob Groenland uit, meteoroloog en klimaatadviseur bij het KNMI. "Waterhozen zijn vaak lastig te voorspellen. We geven een code geel af om mensen te waarschuwen dat het kan gebeuren, dat ze extra op moeten letten. Dat betekent niet dat er een vaarverbod geldt. Het is een relatief klein verschijnsel en heel lokaal, maar er kan sprake zijn van behoorlijk wat wind. Zeker voor bijvoorbeeld kleinere zeilboten kan dat gevaarlijk zijn."

Volgens Groenland vormt de uitzonderlijk warme zee op het moment "een soort batterij" voor het ontstaan van waterhozen. "Waterhozen worden gevoed door warm oppervlaktewater. Nu de Noordzee historisch warm is, kan het goed zijn dat we dit verschijnsel de komende periode vaker gaan zien."