Coureurs 'niet verrast' door bijtekenen Verstappen bij Red Bull

ZANDVOORT (ANP) - De meeste coureurs in de Formule 1 zijn niet echt verrast door het nieuws dat Max Verstappen heeft bijgetekend bij Red Bull en daardoor na dit seizoen nog vier jaar in de Formule 1 blijft.

"Het verbaast me niet", zegt de Duitser Nico Hülkenberg van Audi. "Hij houdt van racen en ook al doet hij af en toe andere races ernaast, de Formule 1 blijft het belangrijkste kampioenschap. Uiteindelijk houdt hij het meest van die competitie."

George Russell van Mercedes deelt die mening. "Je kunt andere races ernaast doen, maar dat doe je voor de lol. Er gaat niets boven de grootheid van de Formule 1. Daar tref je de beste coureurs van de wereld en de beste fans en Max ziet dat ook in. Dus ik ben niet verrast door zijn besluit."

Ook regerend wereldkampioen Lando Norris van McLaren is niet verrast. "Hij is de beste coureur van de wereld en er is geen betere plaats dan de Formule 1 om dat te laten zien."