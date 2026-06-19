Code oranje in Limburg vanwege zware onweersbuien

DE BILT (ANP) - Voor de provincie Limburg geldt vrijdag vanaf 15.00 uur code oranje vanwege zware onweersbuien. Het KNMI meldt dat er plaatselijk kans is op overlast en schade door zware windstoten, hagel en veel regen in korte tijd.

In de middag en avond kunnen in het hele land onweersbuien ontstaan, met kans op hagel. Waar de zware onweersbuien gaan vallen, is volgens het KNMI nu nog moeilijk te zeggen. Het zuidoosten maakt de grootste kans. Er zijn daar windstoten tot 90 kilometer per uur mogelijk en hagelstenen met een doorsnede tussen de 2 en 4 centimeter.

De temperatuur kan vrijdag in het zuidoosten plaatselijk oplopen tot 35 graden. Ook elders in het land is het heet, met temperaturen rond de 30 graden.

Voor de rest van het land is code geel van kracht, maar mogelijk gaat voor meer provincies code oranje gelden.

Code oranje wordt afgegeven als er grote kans is op gevaarlijk weer waarbij de impact groot is, met mogelijk schade, letsel of veel overlast.