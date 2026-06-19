Zangeres S10 staat stil bij eerste sterfdag van haar broer

S10 heeft op sociale media stilgestaan bij de sterfdag van haar broer Emiel den Hollander. De tweelingbroer van de zangeres raakte een jaar geleden zwaargewond na een val van een flat in Amsterdam. Hij overleed twee maanden later in het ziekenhuis.

"1 jaar", schrijft Stien den Hollander, zoals de zangeres echt heet, op Instagram bij een jeugdfoto van hen samen. "Iedereen mist je Emiel", aldus S10.

Volgens het Openbaar Ministerie werd Emiel den Hollander vastgehouden in een appartement aan de Osdorper Ban in Amsterdam en zag hij geen andere uitweg dan van het balkon van de vierde verdieping te springen. In de zaak rond de dood van Den Hollander werden vier verdachten aangehouden.

In april besloot de rechter dat de verdachten de zaak in vrijheid mochten afwachten. De rechtbank liet toen weten de zaak in het eerste kwartaal van 2027 inhoudelijk te behandelen.