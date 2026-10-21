Colombia meldt megavangst cocaïne bestemd voor Nederland

CARTAGENA (ANP) - In de haven van de Colombiaanse stad Cartagena heeft de politie een grote hoeveelheid van 7600 kilo cocaïne onderschept. De drugs waren bestemd voor Nederland, meldt de president van het Zuid-Amerikaanse land, Abelardo de la Espriella.

Volgens de president en de politie is het de grootste cocaïnevangst in tien jaar tijd. De waarde van de partij loopt in de honderden miljoenen euro's. De drugs waren verstopt in een lading rietsuiker.

De la Espriella spreekt van een "beslissende slag tegen de drugshandel".