Klacht Barcelona bij UEFA over PSG-spandoek 'Parijse slachtpartij'

PARIJS (ANP/RTR) - FC Barcelona heeft een klacht ingediend bij de Europese voetbalbond UEFA vanwege een spandoek van de aanhang van Paris Saint-Germain. Dat bevestigt een woordvoerder van de Catalaanse club woensdag aan persbureau Reuters.

Voorafgaand aan het topduel van dinsdagavond in de Champions League werd een grote banner over een deel van de Parijse tribunes gehouden. Op het meterslange spandoek was een gemaskerd persoon in een PSG-shirt te zien die een kettingzaag zet in het logo van FC Barcelona. Daaronder stond de tekst 'Parijse slachtpartij'. Het wordt gezien als een verwijzing naar de horrorfilm The Texas Chain Saw Massacre uit 1974.

Naast het spandoek zegt Barcelona ook melding te hebben gedaan van aanstootgevende liederen die volgens de club vanaf de tribune te horen waren.

Volgens de Franse krant L'Équipe was het spandoek vooraf goedgekeurd door PSG. De Franse club heeft nog niet gereageerd op een verzoek om commentaar. PSG won het duel met 4-2 en bracht Barcelona zo de eerste nederlaag van het seizoen toe.