Corné H. krijgt jaar voorwaardelijk voor gijzeling PI Vught

DEN BOSCH (ANP) - De rechtbank in Den Bosch heeft maandag de 30-jarige Corné H. conform de eis van het Openbaar Ministerie veroordeeld tot een jaar voorwaardelijke gevangenisstraf voor de gijzeling van medewerkers van de penitentiaire inrichting (PI) in Vught.

H. zat op de psychiatrische afdeling van de inrichting. Tijdens de gijzeling op 5 december vorig jaar boeide hij twee mensen en dreigde hij met schilmesjes.

H. zat in Vught na een veroordeling voor een geruchtmakende gijzeling in een café in Ede in 2024. Voor die zaak kreeg hij negen maanden cel en tbs met dwangverpleging. Inmiddels verblijft hij in een tbs-kliniek.