Koningin Camilla zet zich in voor jonge journalisten met de nieuwe Queen Camilla Future of Journalism Awards. De prijzen zijn bedoeld om beginnende journalisten in het Verenigd Koninkrijk te ondersteunen, zo heeft The Journalists' Charity bekendgemaakt.

Jaarlijks worden 25 journalisten van 18 tot en met 30 jaar geselecteerd. Zij ontvangen maximaal 2500 pond voor bijvoorbeeld opleidingen, apparatuur, reiskosten of een verhuizing. Ook krijgen de winnaars een mentor of coach aangeboden.

De prijzen zijn bedoeld voor journalisten die werken bij de geschreven pers, digitale media, radio, televisie of sociale media. De winnaars worden uitgenodigd voor een ceremonie waarbij ook de Britse koningin aanwezig is.