DEN HAAG (ANP) - Na de Eerste Kamerverkiezingen verlaat Tineke Huizinga de senaatsfractie van de ChristenUnie, die ze sinds 2021 leidt. De politica meldt dat ze het tijd vindt om "deze verantwoordelijkheid over te dragen" na acht jaar in de Eerste Kamer. Het is nog niet bekend wie haar opvolger wordt.

"Vanuit mijn geloof en overtuiging heb ik met plezier en toewijding willen bijdragen aan politiek die oog heeft voor verantwoordelijkheid, menselijke waardigheid en mensen die niet vanzelf worden gezien", blikt Huizinga terug op die jaren.

Met dit vertrek zet de 66-jarige Huizinga een punt achter een lange politieke loopbaan bij de ChristenUnie, waarvoor ze naast senator ook gemeenteraadslid, Tweede Kamerlid, staatssecretaris en minister is geweest. Ze zegt zich nog wel in te willen zetten voor maatschappelijke vraagstukken, vrede en recht.

"Ik ben haar ontzettend dankbaar voor alles wat zij voor de ChristenUnie en voor ons land heeft betekend, en ben blij dat zij tot aan de verkiezingen leiding blijft geven aan de Eerste Kamerfractie", reageert partijleider Mirjam Bikker op het aangekondigde vertrek. "Al die jaren heeft zij zich met hart en ziel ingezet, vanuit een diep besef van verantwoordelijkheid en met oprechte betrokkenheid bij mensen", aldus partijvoorzitter Marco Vermin.

De Eerste Kamerverkiezingen vinden plaats op 24 mei 2027. De 75 leden van de senaat zullen dan gekozen worden door de volksvertegenwoordigers in de provincies en Caribisch Nederland en van Nederlanders in het buitenland die zijn gekozen bij de stembusgang in maart. De voorzitter van de senaatsfractie van PRO, Paul Rosenmöller, heeft ook al laten weten te stoppen. Partijprominent Mariëtte Hamer wordt lijsttrekker voor PRO in de Eerste Kamer.