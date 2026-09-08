ROTTERDAM (ANP) - De Pindakaasvloer in het Depot van Museum Boijmans Van Beuningen is na ruim acht weken opgeruimd. Het eerbetoon aan de overleden acteur, schrijver en kunstenaar Wim T. Schippers werd door 48.000 mensen bezocht, meldt het Rotterdamse museum.

De vloer bestond uit ongeveer 390 kilo pindakaas. Het museum heeft naar eigen zeggen onderzocht of die na afloop nog ergens voor gebruikt kon worden en nam daarvoor onder meer contact op met dierentuinen, dierenopvangcentra en duurzaamheidsorganisaties. Omdat de hygiëne van de pindakaas niet kon worden gegarandeerd, bleek hergebruik niet mogelijk. De pindakaas wordt daarom gecomposteerd.

Tijdens de acht weken stapten 48 bezoekers in het kunstwerk. "Ik was ook verbaasd over hoeveel mensen erin waren gestapt", zegt een woordvoerder. Zelfs op de laatste dag ging het nog mis. "Ik zag de voetafdruk. Dat gaf wel een idyllisch beeld, dus we hebben het maar gelaten tot het einde." Ook werden in totaal vijf telefoons uit de vloer gevist en was er één bezoeker die van de pindakaas likte. Dat bleek volgens de woordvoerder een kind te zijn.

Pindakaaspost

Bezoekers konden tijdens de tentoonstelling ook zogenoemde Pindakaaspost achterlaten voor Schippers. In totaal lieten 782 mensen een kaartje achter. Omdat Schippers zelf niet meer kan reageren op de post, heeft cabaretier Gover Meit een deel van de kaartjes beantwoord in video's. Het museum weet nog niet wat er uiteindelijk met de Pindakaaspost gebeurt.

Schippers overleed begin juni op 83-jarige leeftijd. Hij bedacht de Pindakaasvloer in 1962. Eerder was het kunstwerk te zien in 1969, 1997 en 2011.