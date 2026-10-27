D66 krijgt kritiek uit Kamer op verdedigen loslaten renteplafond

DEN HAAG (ANP) - Verschillende fracties in de Tweede Kamer hebben D66 dinsdagavond tijdens een debat over de onderwijsbegroting aangevallen op het niet nakomen van de belofte dat er een renteplafond komt op studieleningen. In het coalitieakkoord stond dat er een maximum van 2,5 procent zou komen, maar vorige week gaf onderwijsminister Rianne Letschert (D66) aan dat dit niet mogelijk is vanwege gestegen rente door geopolitieke spanningen.

"Erkent D66 dat dit gewoon onacceptabel is voor studenten en dat D66 hier toch meer een stap naar voren moet doen?" vroeg Ines Kostić (PvdD). Ilana Rooderkerk (D66) beaamde dat studenten het "heel moeilijk" hebben, maar bleef erbij dat het renteplafond niet mogelijk is. "Toen de inkt van het akkoord een week droog was, had niemand kunnen vermoeden dat Trump Iran binnenviel", zei ze. "Ik mis de 'het-kan-wel-mentaliteit' van D66", aldus Kostić, die benadrukte dat er wel geld is om de rente te verlagen.

"Wat D66 doet, is zeggen dat het de schuld van Trump is, en studenten moeten onze rekening betalen", zei Sandra Beckerman (SP). Ze benadrukte dat het een politieke keuze is bij wie die rekening wordt neergelegd. Ook Doğukan Ergin (DENK) ziet dat politieke wil ontbreekt om de belofte "die glashard in het coalitieakkoord is gemaakt" na te komen.

"Het hele idee is dat rente fluctueert en daarom beloof je dan een plafond", aldus Fatihya Abdi (PRO). Zij en Don Ceder (CU) vroegen zich af of de belofte überhaupt wel gedaan had moeten worden, gezien de risico's. Abdi vroeg Rooderkerk meermaals of ze vindt dat het kabinet het moet oplossen, maar een antwoord bleef uit. Abdi vindt dat de bal bij het kabinet ligt, "om zo ook hun belofte richting studenten waar te maken".

Rooderkerk miste voorstellen vanuit de Kamer om studenten te helpen. Wel kwam ze zelf met het plan om de jaarlijkse 40 miljoen euro die bedoeld was voor het renteplafond alsnog naar studenten te laten gaan. Ze wil driekwart van het geld investeren in vergoeding van het cursusgeld voor mbo'ers en de rest is voor de uitwonendenbeurs.